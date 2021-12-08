В Киеве парень выпрыгнул из окна на седьмом этаже и выжил

Мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры, но выжил, упав на козырек подъезда.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители



Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Киев. Инцидент произошел рано утром 9 декабря на Харьковском шоссе в доме №67-А.

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Мужчина 1993 года рождения выпрыгнул из окна своей квартиры, которая находится на 7-ом этаже многоквартирного дома. По словам мамы и брата мужчины, произошло это внезапно и по неизвестным причинам.

В результате падения мужчина ударился о козырек подъезда, получил множество травм, потерял сознание, но выжил.

Спасатели достали пострадавшего с козырька подъезда и передали медикам.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Как ранее сообщали Власти, в Днепре парень выбросил с балкона свою 20-летнюю девушку.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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