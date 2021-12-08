В Киеве парень выпрыгнул из окна на седьмом этаже и выжил
Мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры, но выжил, упав на козырек подъезда.
Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Киев. Инцидент произошел рано утром 9 декабря на Харьковском шоссе в доме №67-А.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Мужчина 1993 года рождения выпрыгнул из окна своей квартиры, которая находится на 7-ом этаже многоквартирного дома. По словам мамы и брата мужчины, произошло это внезапно и по неизвестным причинам.
В результате падения мужчина ударился о козырек подъезда, получил множество травм, потерял сознание, но выжил.
Спасатели достали пострадавшего с козырька подъезда и передали медикам.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Как ранее сообщали Власти, в Днепре парень выбросил с балкона свою 20-летнюю девушку.