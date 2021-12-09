Зеленский предложил президенту УЕФА провести в Украине Суперкубок в 2024 или 2025 году

Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году и других международных турниров.

Зеленский встретился с Чеферином



Об этом, как сообщила пресс-служба ОП, заявил президент Владимир Зеленский главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину, который посетил Украину по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Зеленский поблагодарил Чеферина за реализацию проектов по развитию футбольной инфраструктуры в Украине.

По словам главы государства, Украина стремится проводить различные соревнования под эгидой УЕФА и других спортивных организаций.

Зеленский отметил, что Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА.

Зеленский также напомнил, что Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году.

Как сообщали Власти, президент Украины владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были замечены в одном из столичных пабов во время матча отбора на ЧМ-2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: УЕФА, Владимир Зеленский