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Главная » Украина » Спорт
15:24 09 Декабря 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Зеленский предложил президенту УЕФА провести в Украине Суперкубок в 2024 или 2025 году

Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году и других международных турниров.

Зеленский встретился с Чеферином

Об этом, как сообщила пресс-служба ОП,  заявил президент Владимир Зеленский главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину, который посетил Украину по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола.

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Зеленский поблагодарил Чеферина за реализацию проектов по развитию футбольной инфраструктуры в Украине.

По словам главы государства, Украина стремится проводить различные соревнования под эгидой УЕФА и других спортивных организаций.

Зеленский отметил, что Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА.

Зеленский также напомнил, что Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году.

Как сообщали Власти, президент Украины владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были замечены в одном из столичных пабов во время матча отбора на ЧМ-2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

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Тэги: УЕФА, Владимир Зеленский
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