В Японии создали маски, которые сигнализируют о заражении COVID-19

Группа ученых из университета на западе Японии разработала маски, которые светятся при воздействии ультрафиолетового света, если они содержат следы коронавируса.

Разработчики надеются запустить маски в массовую продажу в следующем году



Об этом сообщило издание Kyodo News. Для изготовления масок использовали антитела из яиц страуса.

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Команда Университета префектуры Киото, возглавляемая президентом Ясухиро Цукамото надеется, что маски предложат пользователям простой способ проверить, заразились ли они вирусом.

Страусы способны вырабатывать несколько различных видов антител или белков, которые нейтрализуют инородные тела в организме.

В феврале прошлого года команда ввела неактивную и безопасную форму коронавируса самкам страусов, успешно извлекая большое количество антител из отложенных ими яиц.

Затем команда разработала специальный фильтр, который помещается внутри маски. Его можно вынуть и обработать флуоресцентным красителем, содержащим антитела к коронавирусу из яиц страуса. Если вирус присутствует, фильтр будет светиться в ультрафиолетовом свете.

Когда исследователи проводили эксперименты в течение 10 дней с 32 людьми, инфицированными коронавирусом, они обнаружили, что все маски, которые они носили, светились под ультрафиолетовым светом, который со временем исчезал, когда вирусная нагрузка уменьшалась.

Сейчас команда Цукамото планирует расширить эксперимент, чтобы охватить 150 участников. Президент университета обнаружил, что сам был инфицирован COVID-19, надев одну из экспериментальных масок и обнаружив, что она светится при проверке. Свой статус он подтвердил с помощью ПЦР-теста.

«Мы можем массово производить антитела из страусов по невысокой цене. В будущем я хочу превратить это в простой набор для тестирования, который может использовать каждый», – сказал Цукамото.

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Тэги: Япония, covid-19