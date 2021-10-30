Россия и США проведут еще одни переговоры до конца года

Россия и США проведут новый раунд переговоров по урегулированию спора вокруг дипперсонала в обоих посольствах.

Замглавы МИД России Сергей Рябков.



Об этом сообщает Reuters со со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Замминистра отметил, что Москва предлагает заморозить взаимные требования, но из Вaшингтона ответа нет.

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Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что группа из 27 российских дипломатов вместе с семьями покинет США до 30 января. По его словам, «их выгоняют». Россия рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку.

В Госдепартаменте США считают, что отъезд российских дипломатов следует рассматривать не как высылку, а как ротацию. Сама Россия предоставляет американским дипломатам трехлетний срок первоначального пребывания, и Вашингтон проинформировал Москву о том, что будет придерживаться таких же правил.

Сокращение сотрудников в дипмиссиях России и США началось в апреле этого года, после того Вашингтон ввел новые санкции против Москвы и выслал 10 российских дипломатов, которые, по версии американских властей, имели отношение к спецслужбам. Москва в ответ также выслала 10 дипломатов, а также внесла США в список «недружественных стран», запретив им нанимать в свои представительства сотрудников-россиян или граждан других государств. После этого США сократили более 180 сотрудников в диппредставительствах Москвы, Владивостока и Екатеринбурга.

Ранее Власти писали, что группа сенаторов от Демократической и Республиканской партии призвали президента Джо Байдена выслать из США 300 российских дипломатов.

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Тэги: Россия, США, дипломаты