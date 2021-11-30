В ВОЗ рассказали, кому нужны бустерные прививки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует делать третью прививку от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом.

Центр вакцинации в клинике университетского колледжа Дублина, Ирландия.



Об этом сообщает Reuters.

Многие страны проводят бустерную вакцинацию пожилых людей, а также людей, у которых имеются серьезные проблемы со здоровьем. Но опасения по поводу нового штамма «Омикрон» побудили некоторые страны расширить ее использование.

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Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации провела совещание для оценки потребности бустерной вакцинации.

Глава группы Алехандро Кравиото, выступая на брифинге, отметил, что вакцины обеспечивают надежную защиту от осложнений в течение минимум шести месяцев. Однако некоторые данные свидетельствуют, что иммунитет у пожилых людей и людей с заболеваниями снижается быстрее.

По словам Кравиото, эксперты ВОЗ по-прежнему выступают за «справедливое распределение» вакцин и использование третьей дозы только для тех, кто «имеет проблемы со здоровьем», а также людей, получивших инактивированную вакцину (например, китайский препарат CoronaVac).

Некоторые страны – например, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд – делают третьи прививки тем, кто вакцинирован китайскими вакцинами, из-за опасений, что эти вакцины могут быть не столь эффективны против нового штамма коронавируса.

Ранее Власти писали, что ученые выяснили, сочетание каких вакцин дает наибольшую защиту от COVID-19.

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Тэги: Всемирная организация здравоохранения, бустерная вакцинация