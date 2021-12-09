Россия отказалась от нового перемирия на Донбассе
Россия отказалась усилить режим прекращения огня на Донбассе и установить перемирие с 00.01 10 декабря, как предложила Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Соответствующее заявление сделала украинская делегация в ТКГ.
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Отмечается, что 7 декабря прошли заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в ходе которых украинской стороной были озвучены три ключевые инициативы:
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возвращение к устойчивому перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020;
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открытие КПВВ в Счастье, Золотом, который с украинской стороны открытый с ноября 2020 года;
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взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы уволить в ближайшем будущем около 60 человек.
Эти вопросы обсуждались на заседании ТКГ 8 декабря.
Однако все инициативы украинской стороны были отвергнуты Россией под надуманными предлогами.
«9 декабря предложение Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении в режим прекращения огня с 00:01 10 декабря 2021 года и приверженностью мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года было отвергнуто Российской Федерацией», – сказано в сообщении.
Также Россия отказалась расширить состав Совместного центра контроля и координации не только подписантами комплекса мер по выполнению минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц нормандского формата.
Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу будут решены три важных вопроса.