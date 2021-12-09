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06:24 10 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия отказалась от нового перемирия на Донбассе

Россия отказалась усилить режим прекращения огня на Донбассе и установить перемирие с 00.01 10 декабря, как предложила Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Россия отказалась усилить режим прекращения огня

Соответствующее заявление сделала украинская делегация в ТКГ.

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Отмечается, что 7 декабря прошли заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в ходе которых украинской стороной были озвучены три ключевые инициативы:

  • возвращение к устойчивому перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020;

  • открытие КПВВ в Счастье, Золотом, который с украинской стороны открытый с ноября 2020 года;

  • взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы уволить в ближайшем будущем около 60 человек.

Эти вопросы обсуждались на заседании ТКГ 8 декабря.

Однако все инициативы украинской стороны были отвергнуты Россией под надуманными предлогами.

«9 декабря предложение Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении в режим прекращения огня с 00:01 10 декабря 2021 года и приверженностью мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года было отвергнуто Российской Федерацией», – сказано в сообщении.

Также Россия отказалась расширить состав Совместного центра контроля и координации не только подписантами комплекса мер по выполнению минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц нормандского формата.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу будут решены три важных вопроса.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: война на Донбассе, ткг
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