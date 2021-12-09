США не давят на Украину ради автономии Донбасса – Белый дом

В Белом доме заявили, что США не оказывается давление на Украину для предоставления частичной автономии оккупированным территориям Донбассаа.

Псаки отвергла давление США на украину



Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

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Во время брифинга ей задали вопрос: «В отношении Украины, есть некоторые сообщения о том, что США давят на Украину, чтобы она уступила территории. Это правда?»

«Это неправда», – ответила Псаки.

Как сообщали Власти, американские СМИ сообщили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально уступила часть автономии восточным украинским землям, которые сейчас оккупированы российскими войсками.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: США, Донбасс, Джен Псаки