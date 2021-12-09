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06:36 10 Декабря 2021 0 Комментарии
США не давят на Украину ради автономии Донбасса – Белый дом
В Белом доме заявили, что США не оказывается давление на Украину для предоставления частичной автономии оккупированным территориям Донбассаа.
Псаки отвергла давление США на украину
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
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Во время брифинга ей задали вопрос: «В отношении Украины, есть некоторые сообщения о том, что США давят на Украину, чтобы она уступила территории. Это правда?»
«Это неправда», – ответила Псаки.
Как сообщали Власти, американские СМИ сообщили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально уступила часть автономии восточным украинским землям, которые сейчас оккупированы российскими войсками.
Тэги: США, Донбасс, Джен Псаки
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