Байден обсудил с лидерами «Бухарестской девятки» российские войска на границе с Украиной

Президент Джозеф Байден в разговоре с союзниками, подчеркнул приверженность США выполнению 5-й статьи устава НАТО.

Президент Байден подчеркнул, что США будут координировать свои действия с союзниками по НАТО.



Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Лидеры «Бухарестской девятки» обсудили дестабилизирующее наращивание военной мощи России вдоль границы с Украиной.

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Они также заявили о необходимости единой и решительной позиции НАТО в вопросе коллективной защиты союзников.

Президент Байден подчеркнул, что, предпринимая усилия для деэскалации текущего кризиса, США будут координировать свои действия с союзниками по НАТО и партнерами.

В разговоре участвовали президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Эстонии Алар Карис, президент Венгрии Янош Адер, президент Латвии Эгилс Левитс,, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Напомним, что Статья 5 Североатлантического договора гласит, что если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, в альянсе будут считать это агрессией против всех стран НАТО.

В «Бухарестскую девятку» входят такие страны, как Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, длившиеся полтора часа.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: НАТО, США, российская агрессия