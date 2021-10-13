На Прикарпатье в своем доме заживо сгорела женщина

В Ивано-Франковской области в результате пожара погибла женщина.

Точная причина возгорания все еще устанавливается



Об этом сообщает «Суспільне Новини».

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9 декабря в селе Товмачик Коломыйского района Ивано-Франковской области произошел в пожаре в одном из частных домовладений.

Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пожар, однако внутри дома обнаружили тело хозяйки 1931 года рождения. Судя по всему 90-летняя женщина не смогла выбрать с горящего здания.

В службе ГСЧС отметили, что вероятной причиной пожара может быть неосторожное обращение с огнем.

Сумма ущерба, а также точная причина возгорания все еще устанавливается.

Как ранее сообщали Власти, в частном доме престарелых в Днепре погибли пять женщин.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: пожар, жертва, Ивано-Франковская область