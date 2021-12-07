Более 300 тыс украинцев уже оформили виртуальные карты для получения тысячи за вакцинацию

Уже более 300 тысяч украинцев оформили виртуальные счета для проекта єПідтримка.

Кроме перечисленных банков ожидается подключение других банков, сейчас они находятся в процессе подключения



Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров у себя в Telegram.

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Так, по его словам, со вчерашнего дня первые банки начали выпускать виртуальные карты для выплат за вакцинацию. Менее чем за сутки украинцы успели открыть 302 310 виртуальных счетов, из них:

255 039 в «Монобанке»;

25 611 в «Абанке»;

21 660 в «Альфа-банке».

Кроме перечисленных банков ожидается подключение других банков, сейчас они находятся в процессе подключения.

Подробная информация о банках о проекте «єПідтримка» и статус подключенных банков можно узнать по ссылке.

Министр подчеркнул, что все вакцинированные украинцы приглашаются для бета-тестирования услуги. Для этого необходимо обновить приложение «Дія» в своих смартфонах.

Как ранее сообщали Власти, не подтягивается COVID-сертификат в «Дія»: что нужно делать.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: банки, Дія, єПідтримка