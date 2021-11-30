Беларусь стала врагом, а с Россией нужен визовый режим – социологи рассказали о настроениях украинцев

Все больше украинцев считают западные страны союзными государствами.

В социологическом опросе принимали украинцы старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса



Об этом свидетельствуют данные социального опроса группы «Рейтинг».

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Так, одним из самых актуальных вопросов на повестке для украинцев стал вопрос о поддержке привлечения Турции к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе. Поддерживают эту инициативу 46% украинцев, столько же выступают против этого.

В вопросе о том, кого украинцы считают союзниками, больше всего людей отметило Канаду, Литву, Польшу, Великобританию, США и Турцию.

По сравнении с прошлым годом заметно улучшилось отношение украинцев к Турции и Великобритании, в то время как сильно ухудшилось к Беларуси.

Несколько меньше граждан считают союзниками Францию, Германию. Китай украинцы считаю относительно нейтральной к Украине страной.

Введение виз с РФ поддерживает 52% украинцев, против – 44%. Враждебной Россию называют 72% жителей Украины, 12% считают РФ союзным государством.

Подобного мнения украинцы и о Беларуси враждебной ее считают 48% украинцев. В прошлом году подобного мнения придерживались 22% жителей страны.

В социологическом опросе принимали украинцы старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Опрашивали украинцев с помощью телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Всего было опрошено 2500 респондентов.

Как ранее сообщали Власти, большинство украинцев готово голосовать за вступление в ЕС и НАТО.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: соцопрос, союзники