Под Киевом столкнулись два автобуса и маршрутка: движение осложнено

На автодороге «Киев – Харьков», по направлению из столицы в Борисполь произошло тройное ДТП – столкнулись два микроавтобуса и автобус.

О пострадавших в ДТП не сообщется



Об этом сообщила в Facebook Патрульная полиция Киевской области. Инцидент произошел утром 10 декабря.

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«Вблизи города Борисполь произошло ДТП с участием трех транспортных средств: автобуса Isuzu и двух микроавтобусов. Движение затруднено в направлении города Харьков», – сказано в сообщении.

Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. На место происшествия вызвали следователей и медиков.

Патрульные призвали быть особенно осторожными и соблюдать ПДД.

Ранее Власти сообщали, что возле села Лозовая на Тернопольщине не разминулись рейсовый микроавтобус «Mercedes-Benz» и автомобиль «Volkswagen Passat». В результате столкновения автомобилей погибло 2 человека и 7 получили травмы.

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Тэги: Киев, дтп