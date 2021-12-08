Под Киевом столкнулись два автобуса и маршрутка: движение осложнено
На автодороге «Киев – Харьков», по направлению из столицы в Борисполь произошло тройное ДТП – столкнулись два микроавтобуса и автобус.
Об этом сообщила в Facebook Патрульная полиция Киевской области. Инцидент произошел утром 10 декабря.
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«Вблизи города Борисполь произошло ДТП с участием трех транспортных средств: автобуса Isuzu и двух микроавтобусов. Движение затруднено в направлении города Харьков», – сказано в сообщении.
Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. На место происшествия вызвали следователей и медиков.
Патрульные призвали быть особенно осторожными и соблюдать ПДД.
Ранее Власти сообщали, что возле села Лозовая на Тернопольщине не разминулись рейсовый микроавтобус «Mercedes-Benz» и автомобиль «Volkswagen Passat». В результате столкновения автомобилей погибло 2 человека и 7 получили травмы.