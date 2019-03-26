В МИД Украины работают над визитом Папы Римского

В правительстве занимаются вопросом организации возможного визита в Украину Папы Римского Франциска.

Встреча Зеленского и Папы Франциска в 2020 году в Ватикане



Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД Украины.

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Так, в ведомстве заявили о том, что вопрос об организации возможного визита в Украину Папы Франциска находится в повестке дня.

В МИД также отметили, что возможный визит Папы Франциска состоится по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом, возможность визита и его сроки только рассматриваются правительством и будет обработан «в соответствии со сложившейся практикой».

Как ранее сообщали Власти, папа Римский в ближайшее время может приехать в Украину.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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