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Главная » Украина » Политика
15:13 10 Декабря 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

В МИД Украины работают над визитом Папы Римского

В правительстве занимаются вопросом организации возможного визита в Украину Папы Римского Франциска.

Встреча Зеленского и Папы Франциска в 2020 году в Ватикане

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД Украины.

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Так, в ведомстве заявили о том, что вопрос об организации возможного визита в Украину Папы Франциска находится в повестке дня.

В МИД также отметили, что возможный визит Папы Франциска состоится по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом, возможность визита и его сроки только рассматриваются правительством и будет обработан «в соответствии со сложившейся практикой».

Как ранее сообщали Власти, папа Римский в ближайшее время может приехать в Украину.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: визит, папа римский, франциск
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