В МИД Украины работают над визитом Папы Римского
В правительстве занимаются вопросом организации возможного визита в Украину Папы Римского Франциска.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД Украины.
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Так, в ведомстве заявили о том, что вопрос об организации возможного визита в Украину Папы Франциска находится в повестке дня.
В МИД также отметили, что возможный визит Папы Франциска состоится по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.
Таким образом, возможность визита и его сроки только рассматриваются правительством и будет обработан «в соответствии со сложившейся практикой».
Как ранее сообщали Власти, папа Римский в ближайшее время может приехать в Украину.