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15:23 10 Декабря 2021 Просмотров 1999   КомментариевКомментарии

Тысячу за вакцинацию можно получить на реальную карту: что нужно

Тысячу гривен полностью вакцинированные украинцы смогут получить не только на виртуальную, но и на реальную банковскую карту.

Чтобы получить карту, нужно обратитьс в банк

Об этом заявил в эфире телеканала «Дом» директор департамента регуляторной политики и предпринимательства Минэкономики Александр Палазов.

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По его словам, есть два пути получения денег – открыть виртуальную карту через приложение “Дія” или же обратиться в банк, где могут выдать реальную карту.

«Также будет опция получить твердую, то есть невиртуальную карту. Это уже будет зависеть от банка, который будет предлагать свои услуги», – отметил Палазов.

Как сообщали Власти, уже более 300 тысяч украинцев оформили виртуальные счета для проекта єПідтримка, чтобы получить тысячу за вакцинацию.

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Тэги: тысяча Зеленского
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