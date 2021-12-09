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17:22 10 Декабря 2021 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

На Полтавщине “Славута” влетела в КрАЗ: двое погибших

В Полтавской области в результате ДТП погибло два человека.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

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Утром 10 декабря на автодороге «Полтава-Диканька», вблизи села Стаси, Полтавского района произошло смертельное ДТП.

На трассе не разминулись автомобили «Краз» и «Славута». В результате столкновения водитель автомобиля «Славута», 1976 года рождения, и его пассажир 1998 года рождения погибли на месте происшествия.

В полиции по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело.

Как ранее сообщали Власти, смертельное ДТП на Черниговщине: в полиции раскрыли подробности.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, жертвы, полтавская область
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