Упал по дороге от кровати к компьютеру: удаленному сотруднику выплатили страховку за несчастный случай на работе
Суд в Германии постановил, что удаленный работник может претендовать на выплату страховки за «несчастный случай на рабочем месте».
Об этом сообщает ZDF.
Житель Германии, имя которого не называется, шел по винтовой лестнице из спальни к своему рабочему месту, поскользнулся, упал и сломал грудной позвонок.
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Страховая компания работодателя отказалась покрывать лечение.
В решении Федерального социального суда в Касселе этот инцидент определен как «несчастный случай на рабочем месте».
Суд постановил, что закон применяется и к «удаленным рабочим местам».
«С истцом произошел несчастный случай, когда он утром упал по дороге в домашний офис», – говорится в решении суда.
Как отметили в суде, дополнительный фактор, который необходимо учитывать – это «объективное намерение застрахованного лица». То есть он получил травму, когда шел к своему компьютеру работать, а не в какое-либо другое место.
Ранее Власти писали, что в Португалии работодателям запретили беспокоить удаленных работников в нерабочее время.