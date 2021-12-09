Упал по дороге от кровати к компьютеру: удаленному сотруднику выплатили страховку за несчастный случай на работе

Суд в Германии постановил, что удаленный работник может претендовать на выплату страховки за «несчастный случай на рабочем месте».

Во время нынешней пандемии многие в Германии работали из дома.



Об этом сообщает ZDF.

Житель Германии, имя которого не называется, шел по винтовой лестнице из спальни к своему рабочему месту, поскользнулся, упал и сломал грудной позвонок.

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Страховая компания работодателя отказалась покрывать лечение.

В решении Федерального социального суда в Касселе этот инцидент определен как «несчастный случай на рабочем месте».

Суд постановил, что закон применяется и к «удаленным рабочим местам».

«С истцом произошел несчастный случай, когда он утром упал по дороге в домашний офис», – говорится в решении суда.

Как отметили в суде, дополнительный фактор, который необходимо учитывать – это «объективное намерение застрахованного лица». То есть он получил травму, когда шел к своему компьютеру работать, а не в какое-либо другое место.

Ранее Власти писали, что в Португалии работодателям запретили беспокоить удаленных работников в нерабочее время.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Германия, страховка, удаленная работа