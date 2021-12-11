Турция обнаружила нефтяное месторождение возле границы с Сирией.

Кадры с видео турецкой компании



Об этом сообщила национальная нефтяная компания Турции TPAO.

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Найденное нефтяное месторождение находится в 32 километрах к востоку от района Нусейбин в южной провинции Мардин.

«Открыто новое месторождение на турецко-сирийской границе. В ходе разведки на скважине Гунюрду-1, которое находится в 32 километрах к востоку от района Нусейбин в провинции Мардин, мы обнаружили месторождение тяжелой нефти плотностью 11,8 градусов по шкале API», – говорится в сообщении в Twitter.

Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif! Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik Millî Enerjide Güçlü Türkiye#TPAO pic.twitter.com/ev4mDkEq5Y — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 10, 2021

Как ранее сообщали Власти, под Харьковом открыли крупное месторождение газа.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Турция, нефть, месторождение