Турция обнаружила нефтяное месторождение возле границы с Сирией.
Об этом сообщила национальная нефтяная компания Турции TPAO.
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Найденное нефтяное месторождение находится в 32 километрах к востоку от района Нусейбин в южной провинции Мардин.
«Открыто новое месторождение на турецко-сирийской границе. В ходе разведки на скважине Гунюрду-1, которое находится в 32 километрах к востоку от района Нусейбин в провинции Мардин, мы обнаружили месторождение тяжелой нефти плотностью 11,8 градусов по шкале API», – говорится в сообщении в Twitter.
Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif!
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik
Millî Enerjide Güçlü Türkiye#TPAO pic.twitter.com/ev4mDkEq5Y
— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 10, 2021
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