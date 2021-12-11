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Главная » Мир » Экономика
15:50 11 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Турция обнаружила нефтяное месторождение возле границы с Сирией.

Кадры с видео турецкой компании

Об этом сообщила национальная нефтяная компания Турции TPAO.

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Найденное нефтяное месторождение находится в 32 километрах к востоку от района Нусейбин в южной провинции Мардин.

«Открыто новое месторождение на турецко-сирийской границе. В ходе разведки на скважине Гунюрду-1, которое находится в 32 километрах к востоку от района Нусейбин в провинции Мардин, мы обнаружили месторождение тяжелой нефти плотностью 11,8 градусов по шкале API», – говорится в сообщении в Twitter.

Как ранее сообщали Власти, под Харьковом открыли крупное месторождение газа.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Турция, нефть, месторождение
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