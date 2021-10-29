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Главная » Мир » Спорт
12:10 12 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тренера академии “Барселоны” обвинили в сексуальном насилии

Обвинения против Альберта Бенайжеса относятся к 1980-1990 годам, когда он работал учителем физкультуры в одном из районов Барселоны.

71-летний Альберт Бенайжес отрицает все обвинения.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на каталонскую газету Ara.

Сообщается, что один из бывших учеников Бенайжеса подал официальное заявление в полицию.

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Утверждается, что он прикасался к детям, заставлял их раздеваться, показывал им порнографические снимки.

71-летний Бенайжес отрицает все обвинения.

«Я никогда никому не причинял вреда, – сказал он. – Моя совесть чиста. Я никогда никого не домогался и осуждал педофилов».

Обвинений со стороны бывших учеников академии «Барселоны», широко известной как «Ла Масия», не поступало. Там Бенайжес работал с 1992-го по 2011 год. При нем в академии выросло «золотое поколение» клуба – Лионель Месси, Андрес Иньеста и др.

Покинув «Барселону» в 2011 году, Бенайжес работал в Объединенных Арабских Эмиратах, Мексике и Японии. Вернулся в начале этого года после того, как Жоан Лапорта был переизбран президентом клуба. Однако на прошлой неделе его уволили, когда стало известно о расследовании газеты.

Министр образования Каталонии объявил в субботу, что его ведомство начало расследование предполагаемых злоупотреблений и пообещал поддержать всех, кто выступит с обвинением.

Ранее Власти писали, что тренера женской национальной сборной Эквадора уволили после обвинений в сексуальных домогательствах.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Барселона, сексуальные домогательства, тренер
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