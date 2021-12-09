НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
16:46 12 Декабря 2021 Просмотров 105   КомментариевКомментарии

Уходил от полицейских: в Луцке подросток въехал в толпу людей. Видео

В Луцке водитель устроил масштабное ДТП, пытаясь уйти от погони полиции.

В результате ДТП предварительно травмировано четыре человека, среди них есть ребенок

Об этом сообщает «ТСН.ua» со ссылкой на пресс-секретаря национальной полиции Ольгу Бузулук.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Возле одного из торговых центров в Луцке автомобиль въехал в толпу людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу и стояли рядом.

В результате ДТП предварительно травмировано четыре человека, среди них есть ребенок.

По предварительным данным, за рулем авто находился 16-летний водитель. Он пытался оторваться от преследовавших его автомобиль патрульных полицейских. В салоне автомобиля находились еще двое несовершеннолетних пассажиров, которые бросились бежать после остановки авто. Всех их позже удалось задержать.

По словам очевидцев, авто ехало с большой скоростью и не реагировало ни на сигналы светофора, ни на переходящих переход людей. Удар был такой силы, что пешеходы подлетели в воздух.

На месте происшествия работают медики «скорой» и полиция.

Как ранее сообщали Власти, на Николаевщине столкнулось два грузовика – есть погибший.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, Луцк, пострадавшие
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.12.2021 11:13
На Тернопольщине маршрутка столкнулась с легковушкой: 9 пострадавших
ТОР
19.11.2021 15:08
В Запорожье маршрутка въехала в грузовик: есть пострадавшие
ТОР
15.11.2021 15:02
В Луцке пьяный водитель сбил насмерть епископа
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com