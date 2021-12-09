Уходил от полицейских: в Луцке подросток въехал в толпу людей. Видео
В Луцке водитель устроил масштабное ДТП, пытаясь уйти от погони полиции.
Об этом сообщает «ТСН.ua» со ссылкой на пресс-секретаря национальной полиции Ольгу Бузулук.
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Возле одного из торговых центров в Луцке автомобиль въехал в толпу людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу и стояли рядом.
В результате ДТП предварительно травмировано четыре человека, среди них есть ребенок.
По предварительным данным, за рулем авто находился 16-летний водитель. Он пытался оторваться от преследовавших его автомобиль патрульных полицейских. В салоне автомобиля находились еще двое несовершеннолетних пассажиров, которые бросились бежать после остановки авто. Всех их позже удалось задержать.
По словам очевидцев, авто ехало с большой скоростью и не реагировало ни на сигналы светофора, ни на переходящих переход людей. Удар был такой силы, что пешеходы подлетели в воздух.
На месте происшествия работают медики «скорой» и полиция.
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