Уходил от полицейских: в Луцке подросток въехал в толпу людей. Видео

В Луцке водитель устроил масштабное ДТП, пытаясь уйти от погони полиции.

В результате ДТП предварительно травмировано четыре человека, среди них есть ребенок



Об этом сообщает «ТСН.ua» со ссылкой на пресс-секретаря национальной полиции Ольгу Бузулук.

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Возле одного из торговых центров в Луцке автомобиль въехал в толпу людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу и стояли рядом.

В результате ДТП предварительно травмировано четыре человека, среди них есть ребенок.

По предварительным данным, за рулем авто находился 16-летний водитель. Он пытался оторваться от преследовавших его автомобиль патрульных полицейских. В салоне автомобиля находились еще двое несовершеннолетних пассажиров, которые бросились бежать после остановки авто. Всех их позже удалось задержать.

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По словам очевидцев, авто ехало с большой скоростью и не реагировало ни на сигналы светофора, ни на переходящих переход людей. Удар был такой силы, что пешеходы подлетели в воздух.

На месте происшествия работают медики «скорой» и полиция.

Как ранее сообщали Власти, на Николаевщине столкнулось два грузовика – есть погибший.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, Луцк, пострадавшие