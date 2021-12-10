Как правильно подать заявку и быстро получить тысячу за вакцинацию: инструкция
С сегодняшнего дня, 13 декабря, можно подавать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию, получить средства можно будет с 19 декабря.
Министерством цифровой трансформации опубликовало специальную инструкцию, как сделать все правильно, чтобы получить свою тысячу.
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Напомним, в программе могут принять участие только граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации и которым больше 18 лет.
Кроме того, необходимо оформить «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія», а также оформить специальную карту «єПідтримка» в одном из банков, участвующих в программе. Последнее можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка.
Как получить выплату
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Оформить специальную карту «єПідтримка» в приложении банка или офлайн-отделении(бесплатно).
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Скачать приложение «Дия» и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, поддержка доступна, начиная с версии действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android)
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Убедиться, что есть «зеленый» сертификат COVID (или оформить его).
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Зайти в раздел «Услуги».
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Найти услугу «єПідтримка».
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Выбрать для выплаты карту «єПідтримка» (оформленную заранее).
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Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны начислить в течение 10 дней).
Видеоинструкция от Минцифры:
Как сообщали Власти, для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы «еПоддержка» еще в 2021 году, необходимо подать заявку в системе «Дія» до 29 декабря.