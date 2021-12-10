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Главная » Украина » Экономика
09:53 13 Декабря 2021 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Как правильно подать заявку и быстро получить тысячу за вакцинацию: инструкция

С сегодняшнего дня, 13 декабря, можно подавать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию, получить средства можно будет с 19 декабря.

Чтобы оформить выплату нужно сделать несколько простых шагов

Министерством цифровой трансформации опубликовало специальную инструкцию, как сделать все правильно, чтобы получить свою тысячу.

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Напомним, в программе могут принять участие только граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации и которым больше 18 лет.

Кроме того, необходимо оформить «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія», а также оформить  специальную карту «єПідтримка» в одном из банков, участвующих в программе.  Последнее можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка.

Как получить выплату

  • Оформить специальную карту «єПідтримка» в приложении банка или офлайн-отделении(бесплатно).

  • Скачать приложение «Дия» и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, поддержка доступна, начиная с версии действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android)

  • Убедиться, что есть «зеленый» сертификат COVID (или оформить его).

  • Зайти в раздел «Услуги».

  • Найти услугу «єПідтримка».

  • Выбрать для выплаты карту «єПідтримка» (оформленную заранее).

  • Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны начислить в течение 10 дней).

Видеоинструкция от Минцифры:

Как сообщали Власти, для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы «еПоддержка» еще в 2021 году, необходимо подать заявку в системе «Дія» до 29 декабря.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: минцифры, тысяча Зеленского
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