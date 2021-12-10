Как правильно подать заявку и быстро получить тысячу за вакцинацию: инструкция

С сегодняшнего дня, 13 декабря, можно подавать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию, получить средства можно будет с 19 декабря.

Чтобы оформить выплату нужно сделать несколько простых шагов



Министерством цифровой трансформации опубликовало специальную инструкцию, как сделать все правильно, чтобы получить свою тысячу.

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Напомним, в программе могут принять участие только граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации и которым больше 18 лет.

Кроме того, необходимо оформить «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія», а также оформить специальную карту «єПідтримка» в одном из банков, участвующих в программе. Последнее можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка.

Как получить выплату

Оформить специальную карту «єПідтримка» в приложении банка или офлайн-отделении(бесплатно).

Скачать приложение «Дия» и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, поддержка доступна, начиная с версии действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android)

Убедиться, что есть «зеленый» сертификат COVID (или оформить его).

Зайти в раздел «Услуги».

Найти услугу «єПідтримка».

Выбрать для выплаты карту «єПідтримка» (оформленную заранее).

Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны начислить в течение 10 дней).

Видеоинструкция от Минцифры:

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Как сообщали Власти, для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы «еПоддержка» еще в 2021 году, необходимо подать заявку в системе «Дія» до 29 декабря.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: минцифры, тысяча Зеленского