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12:58 13 Декабря 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Американцы зациклены, вторжения в Украину нет и быть не может – МИД РФ

В России исключают возможность вторжения в Украину.

По мнению Рябкова на переговорах между Путином и Байденом не прозвучало ничего, что отличало бы заявления американской стороны от многочисленных прошлых заявлений.

Об этом заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Так, по словам Рябкова, вторжения России в Украину нет и быть не может.

«Американцы совершенно необъяснимым образом зациклены на идее о том, что существует угроза «российского вторжения» на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости», — заявил замглавы МИД РФ.

Кроме того, по мнению Рябкова на переговорах между Путином и Байденом не прозвучало ничего, что отличало бы заявления американской стороны от многочисленных прошлых заявлений.

Рябков также отметил, что на упомянутых переговорах Путин четко дал понять Байдену, что российские военные никому не угрожают. Об этом президент США позже проинформировал Зеленского.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в Кремле не раз заявляли, что Россия никому не угрожает. Тем не менее, РФ не будет игнорировать потенциально опасные действия запада. Перемещение войск в пределах территории России никому не угрожает и никого не должно волновать.

Как ранее сообщали Власти, президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что глава РФ Владимир Путин заверил его, что не будет продолжать эскалацию на границах.

После переговоров, Россия потребовала от НАТО отозвать обещание 13-летней давности о вступлении Украины.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Украина, Россия, США, МИД РФ, вторжение, войска, рябков
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