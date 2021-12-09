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13:08 13 Декабря 2021 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

В России задержали более сотни “украинских неонацистов”: якобы готовили теракты и массовые убийства

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании 106 сторонников неонацистской группировки «М.К.У.», которая якобы была создана по заданию украинских спецслужб.

ФСБ отчиталалось о задержании 106 "террористов"

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ. Организацию якобы создал гражданин Украины Егор Краснов, который действовал «под покровительством украинских спецслужб».

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Краснов не задержали, а объявили в международный розыск.

“Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», – сказано в сообщении.

По информации российских СМИ, «М.К.У.» рассшифровывается как  «Маньяки. Культ убийств».

В ФСБ отметили, что через соцсети сторонники организации получали «указания о совершении террористических актов и массовых убийств».

ФСБ заявляет, что двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В Пензенской области и Республике Коми якобы пресечена преступная деятельность аффилированных с «М.К.У.» двух экстремистских групп по 5 и 8 человек. У них дома нашли охотничье оружие и боеприпасы, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы, большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом.

Как сообщали Власти, ФСБ России заявила задержании трех якобы сотрудников украинских разведслужб в регионах России, двое из которых собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, ФСБ
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