В России задержали более сотни “украинских неонацистов”: якобы готовили теракты и массовые убийства

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании 106 сторонников неонацистской группировки «М.К.У.», которая якобы была создана по заданию украинских спецслужб.

ФСБ отчиталалось о задержании 106 "террористов"



Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ. Организацию якобы создал гражданин Украины Егор Краснов, который действовал «под покровительством украинских спецслужб».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Краснов не задержали, а объявили в международный розыск.

“Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», – сказано в сообщении.

По информации российских СМИ, «М.К.У.» рассшифровывается как «Маньяки. Культ убийств».

В ФСБ отметили, что через соцсети сторонники организации получали «указания о совершении террористических актов и массовых убийств».

ФСБ заявляет, что двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В Пензенской области и Республике Коми якобы пресечена преступная деятельность аффилированных с «М.К.У.» двух экстремистских групп по 5 и 8 человек. У них дома нашли охотничье оружие и боеприпасы, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы, большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Как сообщали Власти, ФСБ России заявила задержании трех якобы сотрудников украинских разведслужб в регионах России, двое из которых собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Россия, ФСБ