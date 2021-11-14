Дистанционная очередь из автомата и взрыв авто: в Днепре пытались убить депутата
В Днепре задержали мужчину, который подозревается в попытке покушения на убийство местного депутата.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
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8 декабря в Днепре перед офисом одного из депутатов областного совета взорвался автомобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели и правоохранители обнаружили среди обломков авто Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного использования.
Благодаря устройству, подозреваемый осуществил около трех выстрелов по зданию, где находился депутат. После этого с целью уничтожения улик, злоумышленник привел в действие взрывное устройство с легковоспламеняющейся горючей жидкостью внутри автомобиля.
Правоохранители провели обыск по месту жительству злоумышленника, где обнаружили пистолет и патроны, которые он носил и хранил без предусмотренного законом разрешения.
Подозреваемый задержан, продолжается досудебное расследование.
Как ранее сообщали Власти, покушение на украинского министра: МВД предотвратило убийство.