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16:28 13 Декабря 2021 Просмотров 83   КомментариевКомментарии

Дистанционная очередь из автомата и взрыв авто: в Днепре пытались убить депутата

В Днепре задержали мужчину, который подозревается в попытке покушения на убийство местного депутата.

Автомобиль с самодельным устройством для дистанционной стрельбы

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

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8 декабря в Днепре перед офисом одного из депутатов областного совета взорвался автомобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели и правоохранители обнаружили среди обломков авто Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного использования.

Благодаря устройству, подозреваемый осуществил около трех выстрелов по зданию, где находился депутат. После этого с целью уничтожения улик, злоумышленник привел в действие взрывное устройство с легковоспламеняющейся горючей жидкостью внутри автомобиля.

Автомобиль после взрыва

Правоохранители провели обыск по месту жительству злоумышленника, где обнаружили пистолет и патроны, которые он носил и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Изъятые улики во время обыска

Подозреваемый задержан, продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщали Власти, покушение на украинского министра: МВД предотвратило убийство.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: взрыв, депутат, днепр, покушение, стрельба
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