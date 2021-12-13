Две тысячи и одна жизнь

В украинских городах стали появляться загадочные объявления и листовки. Одни призывают украинцев заработать на клинических испытаниях медицинских препаратов, вторые — не участвовать в экспериментах над людьми.

В украинских городах стали появляться загадочные объявления и листовки. Одни призывают украинцев заработать на клинических испытаниях медицинских препаратов, вторые — не участвовать в экспериментах над людьми. Вместе с тем по стране началась волна стихийных митингов с требованием прекратить опыта на украинцах. Что же происходит?

ДВЕ РАЗНЫЕ ТЫСЯЧИ

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой социальных выплат в размере одной тысячи гривен каждому гражданину, прошедшему вакцинацию. По мнению гаранта Конституции, эта мера должна способствовать увеличению темпов вакцинации и снижению темпов распространения коронавируса. И действительно, в пункты вакцинации, не дожидаясь разработки соответствующей законодательной базы, пошли люди, поверившие президенту.

Но не прошло и двух недель, как в некоторых городах стали появляться объявления о выплате тысячи гривен за участие в исследованиях. Оказалось, предлагают тестировать вакцину. Объявления не ограничились интернетом, их можно было встретить на подъездах жилых домов и даже в непосредственной близости от мест массовой вакцинации.

В Сети даже можно найти записи звонков по номеру, указанному в одном из объявлений: 1000 гривен за прививку китайским экспериментальным препаратом CoronaVac и гарантии выплат еще больших сумм, если в ходе экспериментам что-то пойдет не так. И самое удивительное, что все это проходит в Киеве в самом обычном пункте вакцинации!

А если посидеть в социальных сетях подольше, то можно даже увидеть сообщения пользователей о том, как они планировали сходить на эксперимент или даже приняли в нем участие, получив свою тысячу. Обсуждение есть даже в крупнейшем медицинском сообществе Фейсбука «Злой медик».

«Харьков на связи. Я ходила прививаться в Студенческую больницу. Деньги заплатили. По телефону сразу объяснили что к чему, мол вакцина китайская, эксперементальная — Коронавак. Да и деньги бы просто так не платили. Никаких последствий у меня не было», – пишет Елена.

Но вот что интересно. Оказывается, люди получают вакцину, даже не зная, что могут рассчитывать на финансовую компенсацию за участие в исследовании. Им никто не говорит, что идёт тестирование китайского препарата. Просто ставят прививку – и всё.

«Тоже ходила на эту «вакцинацию». Тысячу заплатили, но осадок остался. Почему тысячи людей не знают, что они бесплатно принимают участие в этих экспериментах? И я не уверена, что если что-то пойдет не так, мне реально заплатят страховку, ведь мы то ничего такого не подписывали! И как докажут, что это вакцина, а не что-то другое?» – возмущается в той же ветке обсуждения Екатерина.

ОБШИРНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Блогерам удалось найти адреса пунктов вакцинации, принимающих участие в этом огромном медицинском эксперименте. В перечне есть и Киев, и Харьков, и Львов, и даже Херсон. К примеру в Харькове пройти такую вакцинацию можно в Студенческой больнице, где кроме всего прочего проходят медицинское обслуживание студенты практически всех высших учебных заведений города, а в Киеве получить дозу CoronaVac можно в центре массовой вакцинации «Житний рынок».

Почему-то организаторы экспериментов выбрали именно эти города. Более того, по каким-то причинам участников медицинского эксперимента не изолировали, скажем, в каком-то специальном медицинском заведении, а отправили домой, на работу или учебу, но никак не на больничную койку под наблюдение врачей. И, кстати, кто эти организаторы? Судя по записи телефонного звонка, речь идет о неком Украинском научно-технологическом центре. Учреждение занимается микробиологическими исследованиями, заказчиком которых выступают западные партнеры. К примеру, на базе УНТЦ проводятся некие эксперименты по заказу Министерства обороны США, за что мы за годы сотрудничества с американцами получили порядка 200 миллиардов долларов!

Протестировать вакцину CoronaVac предлагают менно в городах, где это уважаемое научное учреждение имеет свои представительства – биолаборатории, созданные на американские деньги. Берем тот же Харьков, да, вакцинация проходит на базе Городской студенческой больницы по улице Дарвина, 8, а лаборатория в Харькове расположена по ул. Пушкинской, 83. В Киеве же свою научную деятельность организация осуществляет по адресу Донецкая, 30 на базе Института ветеринарной медицины.

Продолжать дальше сравнивать адреса мест вакцинации с местами проведения медицинских экспериментов из объявлений можно бесконечно, но важно одно — все они проходят под контролем биолабораторий Украинского научно-технического центра, которые входят в сеть Пентагона по всему миру.

США ЗАКАЗАЛИ НАМ КИТАЙ?

Судя по итогам звонков по объявлениями УНТЦ, американские заказчики сделали ставку на испытания именно китайской вакцины. Возможно этим объясняется, тот факт, что по итогам ноября в Украину было поставлено 5 млн доз препарата CoronaVac, в то время как весь запас вакцин составил 7,5 млн доз!

Китайская вакцина не снискала славы на мировых рынках и не признана во многих странах мира. Тем не менее, этот препарат подкупает своей дешевизной. Поэтому в ряде развивающихся стран, в том числе и граничащих с США, прививают население именно китайской вакциной. Не исключено, что проведение испытаний этой вакцины в Украине имеет целью получить понимание, как препарат действует на испытуемых, и какие возможны последствия при взаимодействии привитых китайским CoronaVac украинцев и привитых тем же Pfizer жителей стран Европейского Союза. Видимо в американском оборонном ведомстве всерьез обеспокоены санитарно-эпидемиологической безопасностью своих граждан, раз они готовы искать площадки для испытания новых препаратов на людях в третьих странах…

Кроме того, Украина стала полигоном испытания таблеток от короновируса: в конце ноября Кабинет министров Украины допустил к использованию молнупиравир и паксловир, которые в тех же США не прошли полный цикл клинических испытаний, зато начали поступать в нашу страну…

Получается весьма неприятная для нас ситуация: мы действительно стали огромной лабораторией для испытаний, где кому-то даже платят за прохождение вакцинации, а кто-то становится участником эксперимента против своей воли, даже не зная об этом. Как получилось, что в стране, находящейся в географическом центре Европы, в стране, которая сделала свой Европейский выбор, происходит нечто, что даже не снилось врачам-палачам Рейха, проводивших эксперименты в лагерях смерти над миллионами ни в чем не повинных людей из Восточной Европы…

А что Китай? По всей видимости, китайские ученые тоже внимательно следят над тем, насколько успешно завершатся испытания на европейском геноме украинцев, ведь удачное завершение исследований откроет дорогу CoronaVac на рынки Европы и США, что позволит увеличить капитализацию и получить прибыль.

Кто выиграет от этих исследований мы уже поняли, но что достанется от этого нам? Не потому ли мы занимаем ведущее место в мире по количеству смертей от ковида, что цена нашей жизни измеряется всего-то в 1000 гривен?

Источник: NEW KOBZAR