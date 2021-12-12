Одну область на днях переведут из “красной” зоны сразу в “желтую”

Из-за новых карантинных критериев Винницкая область перейдет из «красной» зоны сразу в «желтую».

Вопрос о переводе области в зону с упрощенными карантинными ограничениями будет рассмотрен в ближайшее время



Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

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С 7 декабря из «красной» карантинной зоны вышли девять областей. Согласно новым критерия, из «красной» зоны также выйдет и Винницкая область, но вместо перехода в «оранжевую» зону, область сразу попадет в «желтую» карантинную зону.

Вопрос о переводе области в зону с упрощенными карантинными ограничениями будет рассмотрен в ближайшее время.

Напомним, в Украине уже 5 недель подряд наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости COVID-19. В настоящее время на красном уровне эпидемической опасности находятся еще 10 областей.

Как ранее сообщали Власти, в двух областях Украины ситуация с COVID-19 ухудшается.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: карантин, коронавирус, красная зона