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18:31 13 Декабря 2021 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной – Минобороны

РФ продолжает наращивать военную силу у границ с Украиной.

В министерстве отметили, что ВСУ готовы к любому сценарию

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Россия продолжает применять гибридные меры для дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине. Несмотря на заявления Кремля об абсурдности военного вторжения в Украину, Россия продолжает стягивать войска к границе Украины, демонстрируя свою военную силу и намерения ее применить.

Министерство обороны Украины фиксирует переброску подразделений российских военных, вооружения и военной техники в границу с Украиной из районов проведения учений. Как и раньше, по завершению учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а боевая и другая военная техника остается вблизи украинской границы.

Все это осуществляется для давления на Украину и западные страны для принуждения к диалогу по тем вопросам, которые сейчас крайне важны для РФ.

В ведомстве считают, что конечная цель Кремля – восстановление полного контроля над Украиной, а также срыв вступления в НАТО и Евросоюз.

По состоянию на 13 декабря российскими военными перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Подобные действия происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море.

В министерстве отметили, что ВСУ готовы к любому сценарию.

Воздушные силы ВСУ вместе с более 1000 военнослужащими и сотнями единицами военной техники – обеспечивают защиту мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критически важной инфраструктуры.

Кроме того, украинская разведка постоянно обменивается информацией с разведкой стран союзников, за счет чего работает в разы эффективней, чем прежде.

Ранее Власти сообщали, как Путин уничтожит Украину: Bild раскрыл планы вторжения.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Министерство обороны, всу
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