Ученые Новой Зеландии записали рэп о вакцинации с сомнительно-странной мотивацией. Видео

«Vax the Nation» включает в себя такие речитативы, как «Дельта сделает твой член мягким».

В треке ученые рассказывают, как вакцинироваться и что будет, если этого не сделать.



«Vax the Nation» – это название нового рэп-трека ученых из Новой Зеландии, призывающего людей пройти вакцинацию. Звездой и продюсером хип-хопа является доктор химии Джоэл Ринделауб. В клипе также снялись микробиолог Сиу Уайлс, педиатр Джин Рассел и Джульет Джеррард — научный советник премьер-министра.

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Рэп включает информативные тексты, такие как: «Не-а, это совершенно бесплатно. Просто зарегистрируйтесь на Book My Vaccine», а также строчки вроде «Delta сохранит ваш член мягким».

На сегодняшний день 93% подходящих жителей Новой Зеландии получили одну дозу вакцины Pfizer, а 86% вакцинированы полностью. С тех пор, как были введены бустерные вакцины, более 51000 человек получили свою третью прививку, которая доступна каждому через шесть месяцев после приема второй дозы.

Джоэл Ринделауб сказал, что ученые хотят сделать науку более доступной для всех, и это было одной из причин создания музыкального клипа, поскольку мы хотим сохранить здоровье нашего сообщества, и мы хотим привлечь молодых людей, чтобы они помогли получить более высокие показатели вакцинации, чтобы все мы могли хорошо провести лето.

Комментарии к ролику на YouTube трек не впечатляют. «Внезапно смерть от covid не кажется такой уж плохой», – говорит один из комментаторов. Другой утверждает: «Вот почему Youtube отключил счетчик дизлайков».

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