Несся 120 км/ч: полиция раскрыла подробности масштабного ДТП в Луцке

Перед жутким ДТП в Луцке несовершеннолетний водитель пересек двойную сплошную полосу, а когда авто начала преследовать полиция, разогнался до 120 км/ч.

Несовершеннолетний ранее также катался на авто без разрешения



Подробности резонансного ДТП раскрыл телеканалу «Конкурент TV» сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Волынской области Сергей Козак.

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По его словам, несовершеннолетний ключи от автомобиля взял без разрешения родителей. Кроме того, ранее он уже садился за руль автомобиля.

Когда еще до аварии водитель пересек двойную сплошную полосу, за ним сразу выехало авто патрульной полиции с сине-красными проблесковыми маячками и сиреной.

Правоохранители пытались остановить нарушителя.

Парень и его друзья видели, что их преследуют, но снимали все на видео и успевали выложить это в соцсети. Они специально избегали полиции, но на некоторых участках дороги их скорость составляла 120 километров в час.

Как сообщали Власти, в Луцке водитель устроил масштабное ДТП, пытаясь уйти от погони полиции. Автомобиль въехал в толпу людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу и стояли рядом.

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