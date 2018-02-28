В Курске 21-летний посетитель клуба расстрелял из пистолета пятерых охранников

В российском городе Курске посетитель бара «Карамель» во время ссоры открыл по ним огонь из травматического пистолета.

В результате инцидента ранения получили пять охранников



В Telegram-канале Baza опубликовали видео с камер наблюдения во время этого инцидента.

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Как видно на кадрах, конфликт возник между двумя посетителями и охранниками.

Во время драки один из гостей заведения достал пистолет и произвел серию выстрелов. Затем оба посетителя ногами добивали раненых, после чего покинули заведение.

В результате пятеро охранников получили ранения.

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По информации пресс-службы УМВД России по Курской области, нарушителем оказался 21-летний житель областного центра.

Пока правоохранители устанавливали личность подозреваемого, 21-летний житель Курска Илья Кнуренко узнал, что его ищут и сам явился в отделение.

“В настоящее время он дает показания. Решается вопрос о его задержании. Версия о том, что происшествие случилось в результате словесного конфликта, предварительно подтверждается”, – сообщили в полиции.

Также там добавили, что в ОМВД России по Курскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК России.

С собой стрелок принёс в отделение и предполагаемое оружие.

Свою вину он признал частично и пояснил, что конфликт с охраной клуба был у его родственника.

Как сообщали Власти, на Ривненщине подростки напали на полицейского, вынудив его открыть огонь из травматического оружия.

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Тэги: Россия, стрельба