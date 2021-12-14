В Норвегии запретят продажу алкоголя в барах и ресторанах из-за “Омикрона”

В правительстве Норвегии сообщили об ужесточении карантинных ограничений. Они вступают в силу со вторника на среду и продлятся четыре недели.

Норвегия ужесточает карантин.



Об этом сообщает The Guardian.

На удаленную работу переведут тех, у которых есть возможность работать дистанционно. Доступ в общественные бассейны и тренажерные залы будет ограничен. Кроме того, запретят продажу алкоголя в барах и ресторанах.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Этот шаг был предпринят после того, как Норвежский институт общественного здоровья (FHI) предупредил в понедельник, что ограничения должны быть ужесточены, чтобы избежать новых заражения. эксперты предупредили, что, если не будут приняты более строгие меры, в больницу может поступать до 200 человек ежедневно.

«Отсутствие действий сейчас может привести к серьезным негативным последствиям для общества, а не только для медицинских служб и муниципалитетов», – заявили эксперты.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре отметил, что для многих норвежцев «это будет похоже на изоляцию», но власти вынуждены принять подобные меры, чтобы ограничить распространение вируса.

В Норвегии регистрируют рекордные показатели по количеству новых случаев заражения COVID-19, в том числе из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». В понедельник в стране было 358 госпитализаций, что является новым ежедневным рекордом.

Ранее Власти писали, что по данным Всемирной организации здравоохранения, Европа – единственная часть света, где количество смертей от COVID-19 увеличивается.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Норвегия, штамм омикрон, продажа алкоголя