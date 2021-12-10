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10:57 14 Декабря 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Домашнее задание: Стефанчук составил список книг для прочтения нардепами на каникулах

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук составил список из пяти книг, которые, по его мнению, должны прочитать нардепы за время новогодне-рождественских каникул.

Стефанчук пообещал расширенный список чтения на летние каникулы

Свой список спикер опубликовал в Facebook. Этим постом он решил побудить народных избранников к чтению еще чего-нибудь, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ.

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По мнению Стефанчука, читая книги, нардепы с пользой проведут праздники.

“Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным «домашним заданием» — рекомендую 5 книг «от спикера», которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время”, – написал Стефанчук.

В список вошли:

  • Григорий Сковорода «Лучшее»

  • Норман Дейвис «Европа. История» (Europe. A History)

  • Михаил Зигар «Империя должна умереть» («Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.»)

  • Борис Джонсон «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю» (The Churchill Factor. How one man made history)

  • Адмирал Уильям Г. Макрейвен «Застилайте кровать. Пустяки, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир» (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

Также спикер пообещал подготовить более развернутый список на летние каникулы.

“В мой список не вошли Конституция Украины и Регламент Верховной Рады Украины, ведь предполагаю, что все и без этого должны уже знать их «на зубок», – написал Стефанчук.

Как сообщали Власти, почти полсотни «слуг народа» не сказали в Раде за год ни слова. Комитет избирателей Украины проанализировал статистику выступлений народных депутатов на пленарных заседаниях в 2021 году (период с 1 января 2021 г. по 6 декабря 2021 г.).

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Верховная Рада, Руслан Стефанчук
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