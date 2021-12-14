Нормандский формат без Путина: лидеры Германии, Франции и Украины встретятся в Брюсселе
Перед началом саммита Восточного партнерства в среду, 15 декабря, в Брюсселе состоится встреча новоизбранного канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщило УНН со ссылкой на источник, знакомый с программой визита главы государства.
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Среди тем обсуждения значится, в том числе, реализация минских договоренностей.
Ранее о возможной встрече со ссылкой на германские источники сообщали российские СМИ.
Как сообщали Власти, в пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону разблокировку Нормандского формата и другие вопросы.