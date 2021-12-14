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Главная » Мир » Политика
16:39 14 Декабря 2021 Просмотров 123   КомментариевКомментарии

Нормандский формат без Путина: лидеры Германии, Франции и Украины встретятся в Брюсселе

Перед началом саммита Восточного партнерства в среду, 15 декабря, в Брюсселе состоится встреча новоизбранного канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.

Три лидера обсудят в том числе и минские соглашения

Об этом сообщило УНН со ссылкой на источник, знакомый с программой визита главы государства.

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Среди тем обсуждения значится, в том числе, реализация минских договоренностей.

Ранее о возможной встрече со ссылкой на германские источники сообщали российские СМИ.

Как сообщали Власти, в пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону разблокировку Нормандского формата и другие вопросы.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, нормандский формат, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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