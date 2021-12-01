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17:11 14 Декабря 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Штурмами польской границы мигрантами руководил белорусского генерал: его засекли и опознали

Во время многочисленных попыток прорвать польскую границу мигрантами со стороны Беларуси в ноябре в эпицентре событий был замечен белорусский генерал.

В середине ноября проходили самые большие штурмы границы

Об этом сообщило TVP. Речь идет о заместителе начальника белорусской пограничной службы генерале Романе Подлиневе.

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“Присутствие этого человека в этом месте и его надзор за происходящим показывает, как  организуются эти операции, и подтверждают, что они находятся под постоянным контролем белорусских служб”, – прокомментировал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Напомним, в середине ноября белорусские службы собрали несколько тысяч мигрантов возле закрытого пограничного перехода в Кузнице. В то время была предпринята самая крупная попытка силового прорыва на территорию Польши.

Между агрессивными иностранцами и польскими службами происходили регулярные сражения. В конечном итоге никому из мигрантов не удалось нелегально пересечь границу.

На пресс-конференции Жарин представил фотографию, сделанную 16 ноября, на которой, как он пояснил, изображен именно генерал Роман Подлиниев.

Генерал Роман Подлинев находился в гуще событий 16 ноября

Генерал Роман Подлинев находился в гуще событий 16 ноября

“Это человек, который с 2019 года является заместителем председателя белорусского комитета по охране границы”, – отметил Жарин.

Он сообщил, что Подлинев родился в 1976 году в Советском Союзе. В 90-е годы занимался охраной границы. В 2009 году прошел курсы ФСБ.

“На наш взгляд, присутствие такого высокопоставленного лица во время нападения на польскую границу во время штурма в Кузнице показывает масштабы причастности белорусских служб к этой акции и показывает, что речь идет о гибридной операции, которая выходит далеко за рамки вопросов организации миграционного пути”, – подчеркнул Жарин.

Напомним, 16 ноября произошел самый большой штурм мигрантами польской границы. Несколько сотен беженцев пытались прорваться в Польшу, используя камни, палки, шумовые гранаты и т.д. Против них применили слезоточивый газ и водометы.

Как сообщали Власти, белорусские силовики 3 декабря слепили польских пограничников во время попытки мигрантов прорваться на территорию Польши.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты
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