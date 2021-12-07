Отреклась от церкви и бросила родителей: как девушка из религиозной семьи стала порнозвездой
33-летняя Лондон Роуз из США выросла в религиозной семье, но впоследствии отреклась от церкви и стала порнозвездой.
Об этом сообщает Daily Star.
Когда ей было шесть лет, ее родители обратились в христианскую веру, стали регулярно посещать церковную службу. В доме начали действовать строгие правила: было запрещено носить украшения и открытую одежду, пользоваться косметикой. Радио, телевидение, бассейны оказались под строгим запретом.
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«Я уверена, что намерения моих родителей были чистыми, но, по моему мнению, они в конечном итоге зашли довольно далеко». – теперь говорит она.
В 18-летнем возрасте девушка отреклась от церкви. А родители отреклись от нее.
Когда ей исполнился 21 год, она завела себе богатого покровителя из Канзаса. Он давал ей 200 долларов в неделю и разрешал управлять своим Lexus.
Затем она начала работать в стриптиз-клубе и завела себе уже трех богатых поклонников.
«Еженедельные свидания, деньги и подарки. Мне это нравилось», – рассказывает Лондон Роуз.
Шесть лет назад она начала работать в публичном доме. Теперь снимается в порнофильмах и журналах для взрослых.
«Сниматься в фильмах и журналах для взрослых всегда было моей настоящей мечтой, но я считала ее недостижимой», – признается она.
Лондон Роуз делала фотосессии для трех журналов, включая Hustler, снялась примерно в пятидесяти фильмах.
«Неплохо для маленькой отсталой религиозной девушки, да?» – смеется она.
Ранее Власти писали, что бывшая звезда порноиндустрии стала христианским пастором.