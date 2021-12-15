Ученые: песня с телефоном доверия снизили самоубийства в США. Видео

Сингл «1-800-273-8255» вышел в 2017 году. Её название может показаться странным —это номер американской Национальной телефонной линии по предотвращению самоубийств.

трек «1-800-273-8255» американского рэпера Logic смог снизить уровень самоубийств в США.



Широкое внимание общественности к песне американского хип-хоп исполнителя Logic «1-800-273-8255» было связано с увеличением количества звонков в Национальную линию по предотвращению самоубийств США и сокращением числа самоубийств, после ее выхода в 2017 году, говорится в исследовании, опубликованном в рождественском номере журнала TheBMJ. Песня даже вошла в топ-10 рейтинга Billboard Hot 100 в США.

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Полученные данные демонстрируют защитный эффект положительных историй в СМИ о суицидальных мыслях и помощи в поиске поведения, особенно для групп, с которыми трудно связаться с помощью традиционных сообщений, говорят исследователи. Имеются явные доказательства того, что сообщения СМИ о самоубийствах могут спровоцировать новые самоубийства, но о защитном эффекте сообщений о надежде и выздоровлении известно меньше, в основном потому, что они получают гораздо меньше внимания в СМИ, чем истории о самоубийственной смерти.

В клипе показан молодой парень, находящийся в суицидальном кризисе, из-за непростой сложившейся жизненной ситуации (у него проявились гомосексуальные наклонности), звонит по этому номеру и просит о помощи, что знаменует собой поворотный момент на пути к улучшению и преодолению кризиса. Песня заняла третье место в чартах Billboard США и была исполнена на MTV Music Awards 2017 и Grammy Awards 2018, вызвав пристальное внимание публики.

Чтобы оценить, было ли положительное послание песни связано с изменением поведения, исследователи из Медицинского университета Вены изучили связи между песней Logic и ежедневными звонками по номеру National Suicide Prevention Lifeline, а также ежедневными самоубийствами в США. Используя сообщения в Твиттере для оценки внимания аудитории в течение одного месяца, они обнаружили, что за 34-дневный период сразу после трех событий, вызвавших наибольшее внимание общественности (выпуск песни, MTV Video Music Awards 2017 и Grammy Awards 2018), было дополнительно 9915 звонков в Национальную линию помощи по предотвращению самоубийств, что на 6,9% больше ожидаемого числа. За тот же период количество самоубийств сократилось на 245, что на 5,5% ниже ожидаемого.

Это экспериментальное исследование, поэтому установить причину невозможно, и исследователи указывают на некоторые ограничения. Например, неясно, оказала ли песня какой-либо эффект за пределами периодов наибольшего внимания, а данные социальных сетей могут не полностью отражать, сколько людей слушали песню. Но они смогли учесть несколько потенциально влиятельных факторов, и результаты в значительной степени не изменились после дальнейшего анализа. По их словам, эти результаты «подчеркивают потенциальную пользу для здоровья населения от творческой и новаторской работы с другими секторами, такими как музыкальная и развлекательная индустрия, для продвижения новых впечатляющих историй о поисках помощи, которые находят отклик у широкой аудитории и оставляют видимый след на социальные сети, и безопасны с точки зрения того, что они не содержат потенциально смертельных действий, а скорее позволяют справиться с кризисом и справиться с ним».

Ученые связывают это с эффектом Папагено — феноменом, при котором появление в медиа информации и историй о преодолении кем-то суицидального кризиса, помогает потенциальным самоубийцам отказаться от своих планов.

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Тэги: Logic, «1-800-273-8255», суициды в США