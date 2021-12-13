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08:54 15 Декабря 2021 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Действует и против “Омикрон”: Pfizer заявил о 89% эффективности таблеток от COVID-19

Лабораторные исследования дали обнадеживающие результаты: экспериментальная таблетка Paxlovid компании Pfizer действует против нового штамма коронавируса.

В США пока не применяют таблетки для защиты от COVID-19.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Это настоящий прорыв, он вселяет огромную надежду на еще одно высокоэффективное средство защиты», – сказал научный директор Pfizer Микаэль Долстен.

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Промежуточные результаты испытаний с участием 1200 человек были получены в прошлом месяце. Данные окончательного анализа включают в себя еще 1000 участников. Ни один человек в исследовании, кто получил таблетки от Pfizer, не умер, значится в отчете.

Лабораторные эксперименты показали, что препарат Paxlovid атакует ключевой белок в штамме «Омикрон», который набирает обороты в Южной Африке и Европе и, как ожидается, в ближайшие недели будет преобладать в США, отмечает The New York Times.

Если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешит прием препарата, что может произойти в течение нескольких дней, пациенты начнут получать его к концу года.

После обнародования этой информации акции компании Pfizer выросли на 0,62% на торгах во вторник.

Как писали Власти, предварительные исследования показали, что препарат Paxlovid снижает риск госпитализации и смерти у взрослых с 89-процентной эффективностью.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: таблетка, Pfizer, коронавирус, штамм омикрон
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