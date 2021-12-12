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10:56 15 Декабря 2021 Просмотров 834   КомментариевКомментарии

В Гонконге горит Всемирный торговый центр: более 300 человек оказались в ловушке на крыше

В среду 15 декабря более 300 человек оказались в ловушке на крыше небоскреба в Гонконге после того, как в здании вспыхнул масштабный пожар.

Пожар вспыхнул на первом этаже небоскреба

Об этом сообщило SCMP. По предварительной информации, огонь возник в помещении с электрораспределителями на первом этаже здания.

Затем он стремительно распространился на строительные леса, покрывавшие часть здания.

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Инцидент произошел во время обеденного перерыва в большинстве офисов.

Покупатели и посетители ресторанов, спасаясь от едкого дыма, устремились на крышу 38-этажного здания.

Сотни людей собрались на верхнем этаже небоскреба

Сотни людей собрались на верхнем этаже небоскреба

Спасатели эвакуировали часть посетителей торгового центра

Спасатели эвакуировали часть посетителей торгового центра

По предварительным данным, пострадало от отравления дымом 12 человек. Их госпитализировали в медучреждения города.

Как сообщали Власти, 15-метровая рождественская ель сгорела в Нью-Йорке 8 декабря, днем возле здания, где размещены редакции Fox News, New York Post и Wall Street Journal.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: пожар, Гонконг
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