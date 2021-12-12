В Гонконге горит Всемирный торговый центр: более 300 человек оказались в ловушке на крыше
В среду 15 декабря более 300 человек оказались в ловушке на крыше небоскреба в Гонконге после того, как в здании вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщило SCMP. По предварительной информации, огонь возник в помещении с электрораспределителями на первом этаже здания.
Затем он стремительно распространился на строительные леса, покрывавшие часть здания.
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Инцидент произошел во время обеденного перерыва в большинстве офисов.
Покупатели и посетители ресторанов, спасаясь от едкого дыма, устремились на крышу 38-этажного здания.
По предварительным данным, пострадало от отравления дымом 12 человек. Их госпитализировали в медучреждения города.
Smoke inside Hong Kong's World Trade Centre
Credit: Gigi pic.twitter.com/HeixnxmtRk
— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021
Trapped people being rescued at Hong Kong's World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz
— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021
Как сообщали Власти, 15-метровая рождественская ель сгорела в Нью-Йорке 8 декабря, днем возле здания, где размещены редакции Fox News, New York Post и Wall Street Journal.