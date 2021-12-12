В Гонконге горит Всемирный торговый центр: более 300 человек оказались в ловушке на крыше

В среду 15 декабря более 300 человек оказались в ловушке на крыше небоскреба в Гонконге после того, как в здании вспыхнул масштабный пожар.

Пожар вспыхнул на первом этаже небоскреба



Об этом сообщило SCMP. По предварительной информации, огонь возник в помещении с электрораспределителями на первом этаже здания.

Затем он стремительно распространился на строительные леса, покрывавшие часть здания.

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Инцидент произошел во время обеденного перерыва в большинстве офисов.

Покупатели и посетители ресторанов, спасаясь от едкого дыма, устремились на крышу 38-этажного здания.

По предварительным данным, пострадало от отравления дымом 12 человек. Их госпитализировали в медучреждения города.

Smoke inside Hong Kong's World Trade Centre Credit: Gigi pic.twitter.com/HeixnxmtRk — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

Trapped people being rescued at Hong Kong's World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

Как сообщали Власти, 15-метровая рождественская ель сгорела в Нью-Йорке 8 декабря, днем возле здания, где размещены редакции Fox News, New York Post и Wall Street Journal.

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