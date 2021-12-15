Спустя 226 лет: Владимир-Волынский стал снова Владимиром

Верховная Рада Украины на заседании в среду переименовала город Владимир-Волынский просто во Владимир.

Одному из древнейших городов Украины вернули историческое название



Об этом стало известно во время трансляции заседания Рады 15 декабря. За проголосовало 348 нардепов.

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Согласно пояснительной записке, переименование города было инициировано его жителями с целью возврата населенному пункту его исторического названия.

“В соответствии с материалами предоставленных Волынским областным советом указанный населенный пункт является одним из древнейших городов Украины, первое документальное упоминание о котором зафиксировано в летописи времен Киевской Руси «Повесть временных лет», – сказано в пояснительной записке.

В 1795 году в соответствии с австро-российским соглашением город вошел в состав Российской империи. И именно после этого присоединения город получил к своему названию приставку «-Волынский», чтобы отличать город Владимир от российского города Владимир-на-Клязьме.

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