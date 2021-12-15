НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
12:35 15 Декабря 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Спустя 226 лет: Владимир-Волынский стал снова Владимиром

Верховная Рада Украины на заседании в среду переименовала город Владимир-Волынский просто во Владимир.

Одному из древнейших городов Украины вернули историческое название

Об этом стало известно во время трансляции заседания Рады 15 декабря. За проголосовало 348 нардепов.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Согласно пояснительной записке, переименование города было инициировано его жителями с целью возврата населенному пункту его исторического названия.

“В соответствии с материалами предоставленных Волынским областным советом указанный населенный пункт является одним из древнейших городов Украины, первое документальное упоминание о котором зафиксировано в летописи времен Киевской Руси «Повесть временных лет», – сказано в пояснительной записке.

В 1795 году в соответствии с австро-российским соглашением город вошел в состав Российской империи. И именно после этого присоединения город получил к своему названию приставку «-Волынский», чтобы отличать город Владимир от российского города Владимир-на-Клязьме.

Как сообщали Власти, жители Херсона не поддержали переименование улицы Московской в ​​улицу семьи Фальц-Фейнов.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Верховная Рада
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
15.12.2021 09:05
Платят за нужные голосования: Богдан рассказал о зарплатах в конвертах для «слуг народа»
ТОР
14.12.2021 10:57
Домашнее задание: Стефанчук составил список книг для прочтения нардепами на каникулах
ТОР
10.12.2021 11:21
Почти полсотни «слуг народа» не сказали в Раде за год ни слова
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Гонконге горит Всемирный торговый центр: более 300 человек оказались в ловушке на крыше

10:56 Мир

В Великобритании нашли останки первого распятого в Европе человека

00:14 Мир

И.о. главы ГФС Михаил Титарчук заблокировал работу предприятий, чтобы собрать «дань» для власти – СМИ

17:43 Украина

Был зам – нет зама: Арахамия отреагировал на российский паспорт Гогилашвили

12:17 Украина

Буковель или Корвалол: соцсети отреагировали мемами на лекарства за «тысячу Зеленского»

11:27 Украина

СМИ: В Кремле задумались о последствиях войны с Украиной

09:58 Украина

В Черкассах с моста любви спрыгнула девушка: она погибла

09:41 Украина

Путин поговорил с Джонсоном об Украине: в Москве услышали одно, в Лондоне – другое

09:15 Мир

Несся 120 км/ч: полиция раскрыла подробности масштабного ДТП в Луцке

07:21 Украина

“Загадочная женщина” в гробнице фараона в Египте поставила археологов в тупик

00:38 Мир

В США пенсионерка третий раз за три года сорвала джекпот

22:15 Мир

Новости | NetGameSlots.com