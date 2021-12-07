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15:09 15 Декабря 2021 Просмотров 115   КомментариевКомментарии

Названы четыре страны Евросоюза, которые тормозят санкции против России

Ведущие страны Европейского Союза – Германия, Франция, Италия и Испания – сопротивляются быстрой выработке конкретных санкций и мер сдерживания против России, если она вторгнется в Украину.

Четыре ведущие страны ЕС считают, что с Путиным можно просто поговорить

Об этом сообщило агентство  Bloomberg. При этом Кремль не показывает никаких признаков того, что собирается отказываться  от агрессии.

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Четыре страны считают, что стоит сосредоточиться на переговорах с Москвой, прежде чем обсуждать экономические мерах, которые они могут инициировать.

Однако другие государства-члены ЕС считают, что угрозы санкциями лучше сдержат президента России Владимира Путина.

“Эти разногласия подчеркивают проблемы, с которыми США и их союзники сталкиваются при выработке скоординированного ответа, чтобы не допустить атаки России”, – отметило издание.

Такая ситуация также отражает скептицизм в некоторых европейских столицах по поводу того, что Россия действительно готовится к крупному нападению на Украину, а не просто использует наращивание войск в качестве разменной монеты для достижения уступок.

«Мы хотим использовать этот превентивный режим, это работа дипломатии, чтобы попытаться изучить различные сценарии и подготовить ответ для каждого из них, и дать понять, что ответ будет на любой из них, если они случатся», – заявил во глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозе Боррелль.

Лидеры ЕС обсудят этот вопрос в Брюсселе в течение двух дней саммитов и двусторонних встреч, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 и 16 декабря.

Как сообщил источник агентства, представители Нидерландов, восточноевропейских и скандинавских государств попросили Европейскую комиссию (ЕК) обсудить с ними разрабатываемый документ с вариантами возможных санкций.

Однако Германия и страны, которые ее поддерживают, считают, что нужно дождаться действий России и подготовить конкретный ответ.

Эти государства подчеркивают, что в случае вторжения будут приняты меры, однако сомневаются, необходимо ли их прорабатывать детально заранее, «учитывая неопределенность намерений Путина».

Как сообщали Власти, Европейский Союз готов усилить санкции и принять «беспрецедентные меры» против России, если она проявит агрессию в отношении Украины.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, санкции
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