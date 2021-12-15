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15:31 15 Декабря 2021 Просмотров 75   КомментариевКомментарии

Глава Полтавской ОГА возглавит Харьковскую: что о нем известно

Кабинет министров согласовал увольнение Олега Синегубова с должности главы Полтавской облгосадминистрации и его назначение главой Харьковской ОГА.

Синегубова называют одногруппником Татарова

Об сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram. Решение было принято единогласно на  заседании правительства 15декабря.

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Теперь указы должен подписать президент Владимир Зеленский.

Олегу Синегубову 38 лет, родился в Харькове. С 2015-го был деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел.

В 2018 году претендовал на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, но не прошел конкурсный отбор.

На выборах в Верховную Раду Синегубов был доверенным лицом кандидата от “Слуги народа” по 180-му одномандатному округу (Харьковская область) Алексея Красова.

С осени 2019-го он возглавлял Полтавскую ОГА, сменив Валерия Головко, которого уволили после обысков НАБУ.

В Харьковской ОГА не было главы с августа 2021 года, когда с этой должности была уволена Айна Тимчук.

По информации некоторых СМИ, Синегубов был одногруппником заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский 12 августа уволил главу Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков, Кабмин
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