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16:32 15 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Черновцах полицейские остановили водителя со смертельной дозой алкоголя

Водитель в состоянии алкогольного опьянения показал рекордный результат на измерительном приборе полицейских.

Показания прибора

Об этом сообщает патрульная полиция Черновицкой области.

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14 декабря в Черновцах сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль на улице Русской.

За рулем находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Прибор полицейских показал, что в крови водителя 5,0 промилле алкоголя, что в 25 раз больше максимально допустимой дозы алкоголя (0,2 промилле).

Более того 5,0 промилле алкоголя в крови это чуть ли не смертельная доза для человека, так как уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием.

На водителя был составлен протокол, он лишился прав, а также будет обязан выплатить штраф.

Как ранее сообщали Власти, в Луцке пьяный водитель сбил насмерть епископа.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: черновцы, алкогольное опьянение
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