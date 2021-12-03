В Черновцах полицейские остановили водителя со смертельной дозой алкоголя

Водитель в состоянии алкогольного опьянения показал рекордный результат на измерительном приборе полицейских.

Показания прибора



Об этом сообщает патрульная полиция Черновицкой области.

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14 декабря в Черновцах сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль на улице Русской.

За рулем находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Прибор полицейских показал, что в крови водителя 5,0 промилле алкоголя, что в 25 раз больше максимально допустимой дозы алкоголя (0,2 промилле).

Более того 5,0 промилле алкоголя в крови это чуть ли не смертельная доза для человека, так как уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием.

На водителя был составлен протокол, он лишился прав, а также будет обязан выплатить штраф.

Как ранее сообщали Власти, в Луцке пьяный водитель сбил насмерть епископа.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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