В Черновцах полицейские остановили водителя со смертельной дозой алкоголя
Водитель в состоянии алкогольного опьянения показал рекордный результат на измерительном приборе полицейских.
Об этом сообщает патрульная полиция Черновицкой области.
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14 декабря в Черновцах сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль на улице Русской.
За рулем находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.
Прибор полицейских показал, что в крови водителя 5,0 промилле алкоголя, что в 25 раз больше максимально допустимой дозы алкоголя (0,2 промилле).
Более того 5,0 промилле алкоголя в крови это чуть ли не смертельная доза для человека, так как уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием.
На водителя был составлен протокол, он лишился прав, а также будет обязан выплатить штраф.
Как ранее сообщали Власти, в Луцке пьяный водитель сбил насмерть епископа.