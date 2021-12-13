НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
19:09 15 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые доказали бессилие двух популярных вакцин против “Омикрона”

Ученые из Гонконга провели исследование эффективности известных вакцин против COVID-19 относительно штамма “Омикрон” и пришли к выводу о слабых показателях Pfizer-BioNTech и Coronavac.

Pfizer-BioNTech и Coronavac показали низкую эффективность против "Омикрона"

Об этом сообщил портал Medical Press. Обе вакцины не вырабатывают достаточный уровень сывороточных антител.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Специалисты протестировали два варианта штамма «Омикрон» — из Южной Африки и Нигерии.

Они провели исследование на двух группах из 25 человек. В группе, получавшей две прививки Pfizer-BioNTech, только пять человек смогли противостоять вирусу. Соответственно, эффективность вакцины была оценена в 20-24%.

Этот показатель значительно ниже, чем при защите от классического коронавируса.

В группе, вакцинированной Coronavac, ни один реципиент не выработал антитела в количестве, достаточном для нейтрализации «Омикрона».

По мнению исследователей, вакцинация этими двумя препаратами не поможет в борьбе с новым штаммом.

Как сообщали Власти, 77 стран уже сообщили о случаях заражения новым штаммом коронавируса. Но он, вероятно, есть в большинстве стран, даже если его там еще не обнаружили.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: вакцины, Омикрон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.12.2021 15:34
«Омикрон» в Украине ждут уже на этой неделе
ТОР
13.12.2021 14:49
В Великобритании зафиксировали первую смерть от “Омикрона”
ТОР
09.12.2021 09:36
«Омикрон» значительно слабее нейтрализуется антителами переболевших и вакцинированных – ученые
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Житель Мукачево получил внедорожник за прививку от COVID-19

14:22 Украина

В Гонконге горит Всемирный торговый центр: более 300 человек оказались в ловушке на крыше

10:56 Мир

В Великобритании нашли останки первого распятого в Европе человека

00:14 Мир

И.о. главы ГФС Михаил Титарчук заблокировал работу предприятий, чтобы собрать «дань» для власти – СМИ

17:43 Украина

Был зам – нет зама: Арахамия отреагировал на российский паспорт Гогилашвили

12:17 Украина

Буковель или Корвалол: соцсети отреагировали мемами на лекарства за «тысячу Зеленского»

11:27 Украина

СМИ: В Кремле задумались о последствиях войны с Украиной

09:58 Украина

Путин поговорил с Джонсоном об Украине: в Москве услышали одно, в Лондоне – другое

09:15 Мир

Несся 120 км/ч: полиция раскрыла подробности масштабного ДТП в Луцке

07:21 Украина

“Загадочная женщина” в гробнице фараона в Египте поставила археологов в тупик

00:38 Мир

В США пенсионерка третий раз за три года сорвала джекпот

22:15 Мир

Новости | NetGameSlots.com