Ученые доказали бессилие двух популярных вакцин против “Омикрона”

Ученые из Гонконга провели исследование эффективности известных вакцин против COVID-19 относительно штамма “Омикрон” и пришли к выводу о слабых показателях Pfizer-BioNTech и Coronavac.

Pfizer-BioNTech и Coronavac показали низкую эффективность против "Омикрона"



Об этом сообщил портал Medical Press. Обе вакцины не вырабатывают достаточный уровень сывороточных антител.

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Специалисты протестировали два варианта штамма «Омикрон» — из Южной Африки и Нигерии.

Они провели исследование на двух группах из 25 человек. В группе, получавшей две прививки Pfizer-BioNTech, только пять человек смогли противостоять вирусу. Соответственно, эффективность вакцины была оценена в 20-24%.

Этот показатель значительно ниже, чем при защите от классического коронавируса.

В группе, вакцинированной Coronavac, ни один реципиент не выработал антитела в количестве, достаточном для нейтрализации «Омикрона».

По мнению исследователей, вакцинация этими двумя препаратами не поможет в борьбе с новым штаммом.

Как сообщали Власти, 77 стран уже сообщили о случаях заражения новым штаммом коронавируса. Но он, вероятно, есть в большинстве стран, даже если его там еще не обнаружили.

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Тэги: вакцины, Омикрон