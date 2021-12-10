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Главная » Мир » Происшествия
17:14 15 Декабря 2021 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Саакашвили может стать инвалидом – врач

Врачи опасаются резкого ухудшения состояния здоровья Саакашвили.

Саакашвили в тюремной больнице

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врача грузинского центра «Эмпатия» Отара Тоидзе.

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Так, по его словам, чтобы избежать резкого ухудшения состояния экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, его нужно отправить на лечение за границу.

«Сейчас у Михеила Саакашвили посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике, которая может резко обостриться, и мы получим не здорового, а инвалида Саакашвили», — сообщил Тоидзе.

Врач также рассказал, что уже отправил в несколько иностранных специализированных учреждений письма с просьбой принять бывшего президента на лечение.

Сейчас за здоровьем Саакашвили следят три группы врачей, которые состоят из официального медицинского консилиума от правительства Грузии, медиков при «Народном защитнике Грузии», а также врачей из упомянутого выше медицинского центра «Эмпатия».

По мнению медиков при «Народном защитнике Грузии», состояние здоровья Саакашвили улучшается и стабильно. Они не видят причин для отправки экс-президента за границу.

Как ранее сообщали Власти, экс президенту Грузии прописали препарат, которы мешает ему спать и вызвал у него проблемы со слухом и зрением.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Саакашвили, здоровье
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