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09:17 16 Декабря 2021 Просмотров 164   КомментариевКомментарии

Истребители США прибыли в Румынию для усиления восточного фланга НАТО

Американские F-15 приземлились на авиабазе Кымпия-Турзий, чтобы действовать вместе с румынскими и итальянскими летчиками.

Истребители F-15 ВВС США.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

В период с 18 по 22 декабря ВВС США, Румынии и Италии будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников по НАТО.

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«Это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе», – говорится в сообщении.

«Способность быстро развернуть авиацию союзников для поддержки НАТО жизненно важна для нашей готовности и демонстрирует маневренность сил», – отметил бригадный генерал Джоэл Кэри, замначальника штаба авиации союзников.

Итальянские истребители Eurofighter в настоящее время обеспечивают охрану воздушного пространства Румынии и будут находится в стране в течение следующих трех месяцев.

Ранее Власти писали, что президент Джо Байден пообещал странам Восточной Европы – членам НАТО, что в случае необходимости США перебросят туда дополнительные войска.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, Румыния, истребители
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