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09:59 16 Декабря 2021 Просмотров 333   КомментариевКомментарии

В Украине исчезла «оранжевая» зона карантина

В Украине из “оранжевой” карантинной зоны вышли все области, в стране остались только “красная” и “желтая” зоны.

все области вышли из "оранжевой" зоны

Об этом свидетельствует информация на сайте Минздрава.

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Согласно индикаторам уровня эпидопасности регионов, в стране 8 областей соответствуют показателям “красной” зоны, остальные – “желтой”.

В “желтую” зону входят следующие области:

  • г. Киев,

  • Днепропетровская,

  • Ивано-Франковская,

  • Кировоградская,

  • Луганская,

  • Львовская,

  • Полтавская,

  • Ровенская,

  • Тернопольская,

  • Харьковская,

  • Херсонская.

  • Черновицкая,

  • Донецкая,

  • Винницкая,

  • Хмельницкая,

  • Закарпатская,

  • Одесская.

Напомним, в «желтой» зоне карантина запрещается работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой менее 100% сотрудников; проведение массовых мероприятий; работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры; работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки; работа спортзалов, бассейнов.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют «желтый» или «зеленый» сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

В “красную” зону входят следующие области:

  • Волынская,

  • Житомирская,

  • Запорожская,

  • Киевская,

  • Николаевская,

  • Сумская,

  • Черкасская,

  • Черниговская.

Напомним, в “красной” зоне запрещена работа заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос; работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров; работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ; работа непродовольственных рынков и магазинов; работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; проведение массовых мероприятий; работа учреждений культуры.

Ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь «зеленый» сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, которые действуют в течение 72 часов или же сертификат о выздоровлении.

Индикативные показатели эпидопасности областей на 15 декабря

Индикативные показатели эпидопасности областей на 15 декабря

Как сообщали Власти, Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: карантин
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