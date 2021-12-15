В Украине исчезла «оранжевая» зона карантина
В Украине из “оранжевой” карантинной зоны вышли все области, в стране остались только “красная” и “желтая” зоны.
Об этом свидетельствует информация на сайте Минздрава.
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Согласно индикаторам уровня эпидопасности регионов, в стране 8 областей соответствуют показателям “красной” зоны, остальные – “желтой”.
В “желтую” зону входят следующие области:
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г. Киев,
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Днепропетровская,
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Ивано-Франковская,
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Кировоградская,
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Луганская,
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Львовская,
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Полтавская,
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Ровенская,
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Тернопольская,
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Харьковская,
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Херсонская.
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Черновицкая,
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Донецкая,
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Винницкая,
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Хмельницкая,
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Закарпатская,
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Одесская.
Напомним, в «желтой» зоне карантина запрещается работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой менее 100% сотрудников; проведение массовых мероприятий; работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры; работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки; работа спортзалов, бассейнов.
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют «желтый» или «зеленый» сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.
В “красную” зону входят следующие области:
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Волынская,
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Житомирская,
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Запорожская,
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Киевская,
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Николаевская,
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Сумская,
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Черкасская,
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Черниговская.
Напомним, в “красной” зоне запрещена работа заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос; работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров; работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ; работа непродовольственных рынков и магазинов; работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; проведение массовых мероприятий; работа учреждений культуры.
Ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь «зеленый» сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, которые действуют в течение 72 часов или же сертификат о выздоровлении.
Как сообщали Власти, Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.