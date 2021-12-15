В Украине исчезла «оранжевая» зона карантина

В Украине из “оранжевой” карантинной зоны вышли все области, в стране остались только “красная” и “желтая” зоны.

все области вышли из "оранжевой" зоны



Об этом свидетельствует информация на сайте Минздрава.

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Согласно индикаторам уровня эпидопасности регионов, в стране 8 областей соответствуют показателям “красной” зоны, остальные – “желтой”.

В “желтую” зону входят следующие области:

г. Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская.

Напомним, в «желтой» зоне карантина запрещается работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой менее 100% сотрудников; проведение массовых мероприятий; работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры; работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки; работа спортзалов, бассейнов.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют «желтый» или «зеленый» сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

В “красную” зону входят следующие области:

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская.

Напомним, в “красной” зоне запрещена работа заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос; работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров; работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ; работа непродовольственных рынков и магазинов; работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; проведение массовых мероприятий; работа учреждений культуры.

Ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь «зеленый» сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, которые действуют в течение 72 часов или же сертификат о выздоровлении.

Как сообщали Власти, Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.

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Тэги: карантин