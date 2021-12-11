В Ливии – военный переворот накануне первых после свержения Каддафи выборов

В столице Ливии военные захватили президентский дворец и взяли в оцепление здание Кабмина и здание Министерства обороны.

Военные захватили главные объекты в столице Ливии



Об этом сообщило Ruetir. Беспорядки возникли после того, как глава президентского совета Мохаммед Менфи сменил командующего военным округом в Триполи Абдула Басита Марвана на Абделя Кадера Мансура.

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Захват зданий в Триполи вооруженными людьми произошел на фоне предстоящих выборов президента страны.

Выборы, которые пройдут 24 декабря, станут первыми, после свержения Муаммара Каддафи 10 лет назад.

В захвате участвовали военные из батальона бригады “Аль-Самуд”.

Ее командир Салах Бади заявил, что «президентских выборов в Ливии не будет», выразив намерение закрыть все государственные учреждения в столице Триполи. также резко раскритиковал специального советника генсека ООН Стефани Уильямс, назвав ее «агентом и соучастницей преступников».

Из столицы в безопасные места эвакуированы топ-чиновники после того, как появились сообщения о подготовке атак на их дома.

В западных регионах Ливии проводится мобилизация вооруженных формирований.

По сообщениям СМИ, в некоторых частях ливийской столицы нет электричества.

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#Libya tekrar sil baştan! El Samuh Tugay'ı Lideri Salah Badi, Libya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacağını ve Başkent Trablusgarp'taki tüm kamu kurumlarının kapatılacağını söyledi. #Libya #Trablusgarp pic.twitter.com/uzt3KCvK0R — clicksendromu (@clicksendromu) December 15, 2021

Как сообщали Власти, 25 октября произошел военный переворот в Судане – военные арестовали премьер-министра Абдаллу Хамдока и нескольких членов возглавляемого им гражданского правительства.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Ливия, госпереворот