В Ливии – военный переворот накануне первых после свержения Каддафи выборов
В столице Ливии военные захватили президентский дворец и взяли в оцепление здание Кабмина и здание Министерства обороны.
Об этом сообщило Ruetir. Беспорядки возникли после того, как глава президентского совета Мохаммед Менфи сменил командующего военным округом в Триполи Абдула Басита Марвана на Абделя Кадера Мансура.
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Захват зданий в Триполи вооруженными людьми произошел на фоне предстоящих выборов президента страны.
Выборы, которые пройдут 24 декабря, станут первыми, после свержения Муаммара Каддафи 10 лет назад.
В захвате участвовали военные из батальона бригады “Аль-Самуд”.
Ее командир Салах Бади заявил, что «президентских выборов в Ливии не будет», выразив намерение закрыть все государственные учреждения в столице Триполи. также резко раскритиковал специального советника генсека ООН Стефани Уильямс, назвав ее «агентом и соучастницей преступников».
Из столицы в безопасные места эвакуированы топ-чиновники после того, как появились сообщения о подготовке атак на их дома.
В западных регионах Ливии проводится мобилизация вооруженных формирований.
По сообщениям СМИ, в некоторых частях ливийской столицы нет электричества.
#Libya tekrar sil baştan!
El Samuh Tugay'ı Lideri Salah Badi, Libya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacağını ve Başkent Trablusgarp'taki tüm kamu kurumlarının kapatılacağını söyledi. #Libya #Trablusgarp pic.twitter.com/uzt3KCvK0R
— clicksendromu (@clicksendromu) December 15, 2021
Как сообщали Власти, 25 октября произошел военный переворот в Судане – военные арестовали премьер-министра Абдаллу Хамдока и нескольких членов возглавляемого им гражданского правительства.