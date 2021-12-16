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Главная » Украина » Политика
13:01 16 Декабря 2021 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Зеленский рассказал о разногласиях в НАТО из-за военной помощи Украине

Между странами-участницами Североатлантического альянса пока нет единой позиции по поводу членства Украины и предоставления ей военной помощи.

Зеленский пообщался со Столтенбергом

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Брюсселе после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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«Как вы понимаете, общей позиции касательно вступления Украины в НАТО среди 30 стран пока что нет, но большинство стран нас поддерживает. И точно так же нет общей позиции среди государств касательно военной помощи», — сказал Зеленский.

Он также уточнил, что лично Столтенберг является сторонником предоставления Украине оружия для защиты от российской агрессии.

«Я здесь чувствую полную поддержку генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов», — заявил Зеленский.

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский провел первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцом, на которой обсудил с ним возможное членство Украины в НАТО.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: НАТО, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
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