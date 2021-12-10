В Австралии ветер сдул надувной замок: пятеро детей погибли

В Девонпорте, остров Тасмания, пятеро детей погибли и четверо получили ранения, упав с надувного замка-батута.

Батут был поднят в воздух сильным порывом ветра.



Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел во время школьного праздника, устроенного по случаю начала каникул. Сильный порыв ветра поднял батут в воздух. Полиция сообщила, что дети упали с высоты 10 м.

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Первоначально было объявлено, что погибли четверо детей. Пятый ребенок позже скончался в больнице.

Погибшим было от 10 до 12 лет.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже назвал эту трагедию немыслимой.

«Когда веселый праздник маленьких детей оборачивается такой ужасной трагедией, это просто разбивает сердце», – сказал он.

По словам родителей школьников, батуты подобной конструкции часто использовали во время школьных мероприятий, и они подумать не могли, что такое может случиться.

Начато расследование, которое установит причины трагедии.

Ранее Власти писали, что в одной из индонезийских школ во время проведения мероприятия у реки погибли 11 учеников.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Австралия, дети, батут