В Австралии ветер сдул надувной замок: пятеро детей погибли
В Девонпорте, остров Тасмания, пятеро детей погибли и четверо получили ранения, упав с надувного замка-батута.
Об этом сообщает BBC News.
Инцидент произошел во время школьного праздника, устроенного по случаю начала каникул. Сильный порыв ветра поднял батут в воздух. Полиция сообщила, что дети упали с высоты 10 м.
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Первоначально было объявлено, что погибли четверо детей. Пятый ребенок позже скончался в больнице.
Погибшим было от 10 до 12 лет.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже назвал эту трагедию немыслимой.
«Когда веселый праздник маленьких детей оборачивается такой ужасной трагедией, это просто разбивает сердце», – сказал он.
По словам родителей школьников, батуты подобной конструкции часто использовали во время школьных мероприятий, и они подумать не могли, что такое может случиться.
Начато расследование, которое установит причины трагедии.
Ранее Власти писали, что в одной из индонезийских школ во время проведения мероприятия у реки погибли 11 учеников.