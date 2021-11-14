В Никополе в своем доме заживо сгорел мужчина
В Никополе в результате пожара в жилом доме погиб его владелец.
Об этом сообщает управление ГСЧС Днепропетровской области.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Утром, 16 декабря в пожарную часть Никополя поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Белорусской.
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили интенсивно горящей одноэтажную постройку жилого дома, а также сильное задымление.
Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС обнаружили обгоревшее тело владельца дома, 1957 года рождения.
В результате пожара было также полностью уничтожено все имущество внутри дома, повреждена крыша и тент автомобиля «УАЗ 469», которы был припаркован рядом с домом.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве за вечер сгорело две квартиры: один человек погиб.