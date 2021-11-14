В Никополе в своем доме заживо сгорел мужчина

В Никополе в результате пожара в жилом доме погиб его владелец.

Спасатели на месте происшествия



Об этом сообщает управление ГСЧС Днепропетровской области.

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Утром, 16 декабря в пожарную часть Никополя поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Белорусской.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили интенсивно горящей одноэтажную постройку жилого дома, а также сильное задымление.

Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС обнаружили обгоревшее тело владельца дома, 1957 года рождения.

В результате пожара было также полностью уничтожено все имущество внутри дома, повреждена крыша и тент автомобиля «УАЗ 469», которы был припаркован рядом с домом.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве за вечер сгорело две квартиры: один человек погиб.

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Тэги: смерть, пожар, ГСЧС, никополь