Санду предупредила Москву, что Молдова идет в ЕС

Президент Майя Санду в интервью Reuters сказала, что Молдова стремится присоединиться к ЕС. И другие страны должны уважать этот выбор.

Майя Санду во время интервью Reuters в брюссельском отеле.



Как пишет Reuters, слова Санду были «самым четким публичным высказыванием о прозападном курсе Молдовы».

«Молдова хочет однажды стать членом ЕС, – сказал Санду. – Мы хотели бы попасть туда лучше раньше, чем позже».

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С момента прихода к власти в конце 2020 года Санду избегала заявлений о геополитической ориентации Молдовы, учитывая зависимость страны от российского газа, отмечает агентство.

Отвечая на вопрос, разрешит ли Россия Молдове присоединиться к ЕС, Санду ответила, что она предупредила руководство России, что модель ЕС является моделью для ее страны.

«Мы будем настаивать на том, что это наш выбор, и мы хотели бы, чтобы другие страны уважали этот выбор», – сказала президент Молдовы.

Как писали Власти, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья.

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Тэги: Россия, Молдова, вступление в ЕС, Майя Санду